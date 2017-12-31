В Колорадо в перестрелке погиб полицейский

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. При перестрелке в Колорадо погиб полицейский, сообщил в официальном аккаунте в Twitter офис шерифа по округу Дуглас.

Еще шесть человек ранены. Стрелявшего ликвидировали.

Полицейские прибыли после звонка с сообщением о домашнем насилии. Мужчина открыл огонь. Среди пострадавших оказались четыре сотрудника полиции и два гражданских лица.

К расследованию инцидента подключились четыре местных отделения полиции и полиция штата Колорадо. Телеканал 9News сообщал, что правоохранители просили жителей района не выходить из своих домов.