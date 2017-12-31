В Индии террористы напали на лагерь полиции

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 дек — РИА Новости. По меньшей мере четверо военнослужащих индийской армии погибли, двое получили ранения в результате атаки террористов на лагерь Сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, в воскресенье утром два вооруженных человека атаковали из гранатометов здание полицейского госпиталя в округе Пулвама. После этого завязалась перестрелка, в ходе которой четверо сотрудников правоохранительных органов были убиты. Еще двое получили огнестрельные ранения и были доставлены в реанимацию, врачи оценивают их состояние как стабильное. Как отмечает газета, спустя несколько часов силовикам удалось оцепить здание, где укрывались боевики, и нейтрализовать их.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Джайш-и-Мохаммад".

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Группировка "Джайш-и-Мухаммад" действует на территории Кашмира, где ее члены борются за отделение региона от Индии. Она входит в список террористических организаций ООН. Индия считает группировку причастной к ряду терактов на территории страны и добивается включения Советом Безопасности ООН ее лидера Масуда Азара в список террористов.