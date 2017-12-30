Глава Минобороны Израиля пригрозил тюрьмой уклонистам от армии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что призывникам, ранее направившим властям открытое письмо с отказом служить в армии и обвинениями в "расизме" в отношении палестинцев, "промыли мозги", и они должны получить тюремный срок за неисполнение долга перед страной.
"Тут происходит промывка мозгов при поддержке больших денег. Кто их спонсирует? Кто за ними стоит? Они пришли к этому не одни. За ними стоят определенные источники", — заявил Либерман в эфире Второго израильского телеканала. Вместе с тем министр так и не назвал предположительных спонсоров антиизраильской пропаганды среди молодежи призывного возраста.
По мнению Либермана, отказники заслуживают сурового наказания и должны получить максимальный тюремный срок за бойкот службы в израильской армии.
"Сначала нужно посадить их за решетку, потому что они граждане Израиля, и должны исполнять обязанности, и поэтому я надеюсь, что все до единого отказники сядут за решетку на максимальный срок", — заключил министр.
Он также обвинил авторов послания в "игнорировании истории" и "пренебрежении фактами".
Теракт в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу совершил 19-летний житель близлежащей палестинской деревни. В темное время суток он проник в жилой дом и, вооружившись ножом, напал на семью израильтян, собравшихся на ужин по случаю наступления шабата — еврейской субботы.
Жертвами нападения стали пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. С призывами приговорить палестинца к смертной казни выступил министр обороны Авигдор Либерман. Его поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Казнить террориста призвал и влиятельный министр транспорта и разведки Исраэль Кац.
Согласно законодательству Израиля, отказ от службы в армии карается тюремным заключением.
Палестино-израильский конфликт — одна из причин, по которой некоторые призывники отказываются проходить службу в ЦАХАЛе. В 2009 году более 80 израильских студентов заявили о своём отказе служить в израильской армии в знак протеста против политики правительства Израиля в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан.