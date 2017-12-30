Глава Минобороны Израиля пригрозил тюрьмой уклонистам от армии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что призывникам, ранее направившим властям открытое письмо с отказом служить в армии и обвинениями в "расизме" в отношении палестинцев, "промыли мозги", и они должны получить тюремный срок за неисполнение долга перед страной.

Ранее группа из 63 израильских подростков призывного возраста направила открытое письмо властям страны, в котором заявила об отказе служить в армии, "воплощающей расистскую политику правительства" в отношении палестинского народа. Авторы послания также призвали израильскую молодежь пересмотреть отношение к службе. В числе молодых людей, подписавших послание – двадцатилетний Матан Гельман, отбывающий тюремный срок за отказ служить в израильской армии.

"Тут происходит промывка мозгов при поддержке больших денег. Кто их спонсирует? Кто за ними стоит? Они пришли к этому не одни. За ними стоят определенные источники", — заявил Либерман в эфире Второго израильского телеканала. Вместе с тем министр так и не назвал предположительных спонсоров антиизраильской пропаганды среди молодежи призывного возраста.

По мнению Либермана, отказники заслуживают сурового наказания и должны получить максимальный тюремный срок за бойкот службы в израильской армии.

"Сначала нужно посадить их за решетку, потому что они граждане Израиля, и должны исполнять обязанности, и поэтому я надеюсь, что все до единого отказники сядут за решетку на максимальный срок", — заключил министр.

Он также обвинил авторов послания в "игнорировании истории" и "пренебрежении фактами".

"Эти люди пренебрегают фактами. Исторический лидер палестинцев муфтий Амин Аль-Хусейни присоединился к Гитлеру до образования Государства Израиль. Все движения ФАТХ и Ахмада Шукейри заявляли о необходимости утопить евреев в море еще до 1967 года. Я также не слышал от этих молодых людей осуждения убийства семьи Саломон (в поселении Халамиш — ред.)", — подчеркнул Либерман.

Теракт в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу совершил 19-летний житель близлежащей палестинской деревни. В темное время суток он проник в жилой дом и, вооружившись ножом, напал на семью израильтян, собравшихся на ужин по случаю наступления шабата — еврейской субботы.

Жертвами нападения стали пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. С призывами приговорить палестинца к смертной казни выступил министр обороны Авигдор Либерман. Его поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Казнить террориста призвал и влиятельный министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

По закону все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Срок срочной службы для мужчин составляет три года, для женщин — 2 года. Закон распространяется на евреев, неевреев-граждан, друзов и черкесов. Бедуины, христиане и мусульмане могут служить в армии добровольцами.

Согласно законодательству Израиля, отказ от службы в армии карается тюремным заключением.

Палестино-израильский конфликт — одна из причин, по которой некоторые призывники отказываются проходить службу в ЦАХАЛе. В 2009 году более 80 израильских студентов заявили о своём отказе служить в израильской армии в знак протеста против политики правительства Израиля в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан.