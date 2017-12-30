Американка подарила отчиму на Рождество подарок, растрогавший его до слез

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жительница американского штата Огайо преподнесла своему отчиму в качестве подарка на Рождество возможность себя удочерить. Об этом сообщает Mashable.
73.6%Да, обязательно
8.4%Нет, хотя обычно отмечаю
12.3%Нет, я его не праздную
5.7%До сих пор не решил(а)
В опубликованном на YouTube ролике видно, как отец семейства Стивен Дэбни разворачивает коробку за коробкой до тех пор, пока не находит конверт с надписью "не открывать без команды".
После этого его 18-летняя падчерица Макайла говорит, что признательна ему за то, что он принял ее как родную дочь 14 лет назад.
"Конечно, были черные полосы. Но я люблю тебя больше всего на свете, теперь ты можешь открыть его, — говорит она. — Раз уж я уже взрослая и могу принимать свои собственные решения, я подумала, что, может, ты удочеришь меня?"
Открыв конверт, Стивен находит в нем бумаги на удочерение. После этого он не может сдержать слез радости и обнимает Макайлу.