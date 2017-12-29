В парламенте Индии одобрили проект о лишении свободы за "мгновенный развод"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек — РИА Новости. Нижняя палата парламента Индии (Лок сабха) одобрила законопроект, который сделает практику мусульманского развода через "тройной талак" уголовно наказуемой, сообщает в пятницу телеканал NDTV.

"Тройной талак" был признан незаконным по решению местного Верховного суда еще в августе. В мусульманской практике это давало мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Верховный суд постановил, что "мгновенный развод" противоречит главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие граждан.

По данным NDTV, в поддержку введения уголовного наказания за "тройной талак" высказалось подавляющее большинство депутатов Лок сабхи. В соответствии с установленной процедурой, теперь законопроект будет передан на рассмотрение в Раджья сабху – верхнюю палату парламента. Ожидается, что это произойдет уже в ближайший понедельник, либо во вторник. В случае, если закон будет принят, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

Практика "тройного талака" широко распространена в Саудовской Аравии. Во многих мусульманских странах она запрещена, поскольку допустимость "мгновенного развода" ставится под сомнением богословами, но мусульмане в Индии ею активно пользуются. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться становится еще проще. Нередки случаи, когда мужья уведомляют своих супруг о разводе через SMS или при помощи любого другого мобильного сервиса.