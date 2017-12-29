В Испании выбрали главное слово года

МАДРИД, 29 дек – РИА Новости. Словом 2017 года в Испании стала "апорофобия" — страх перед бедностью и бедными. Такой выбор сделали специалисты Фонда Fundéu, основная цель которого заключается в содействии надлежащего использования испанского языка в средствах массовой информации.

В финалисты помимо "апорофобии" вышли "туризмофобия" (отрицательное отношение к приезду туристов), machoexplicación (от "мачо" и "объяснить", аналог менсплейнинг, англ. mansplaining — снисходительная манера разговора мужчины с женщиной с помощью упрощенных формулировок), "фальшивые новости" (noticias falsas, испанский аналог англоязычному варианту fake news) и другие.

Термин "апорофобия" впервые использовала в своих публикациях испанская философ Адела Кортина еще в 1990х годах – она считает, что зачастую за ксенофобией и расизмом стоит не неприятие людей по национальному и расовому признакам, не ненависть к мигрантам, а иное явление – неприятие бедности. Этот термин был включен в словарь Испанской Королевской академии (RAE), а в сентябре этого года сенат Испании предложил включить апорофобию в обстоятельства, отягчающие наказание за совершение преступлений Уголовного кодекса.

"Апорофобия дает определение реальности, чувству… Важно давать названия вещам, чтобы привлекать внимание к проблеме", — заявил генеральный директор Fundéu Жоакин Мюллер.

Фонд выбирает слово года уже в пятый раз. В 2013 году стал термин escrache – это проведение демонстрации по месту нахождения (работы, дома) лица, против которого направлена акция. В 2014 году словом года стало "селфи", в 2015 — "беженец", в 2016 — "популизм".

Испанский язык является родным языком для 470 миллионов человек — второе место в мире после китайского. Это самый распространенный романский язык.