В ЛНР надеются на мирное урегулирование конфликта в Донбассе в 2018 году

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в Донбассе в 2018 году.

"Мы искренне надеемся, что в наступающем году нам не придется применять наши навыки (военные — ред.) на практике и украинское правительство примет единственное правильное решение и встанет на путь мирного урегулирования", — сказал Филипоненко в пятницу на брифинге.

Он напомнил, что на этой неделе состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными, киевская сторона передала самопровозглашенным республикам более 200 человек. "Мы приветствуем подобные шаги киевского руководства. По-прежнему Луганская народная республика нацелена на мирный диалог для решения конфликта в Донбассе", — заявил Филипоненко.

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.