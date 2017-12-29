КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Генпрокурор Юрий Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, подтверждающих его обвинения, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

"Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведено фоноскопическую экспертизу, которая подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Сергеем Курченко. Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированные в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что на данный момент правоохранители взяли под госохрану 15 свидетелей по делу Саакашвили.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко отметил, что эти свидетели дали "ценные показания" по делу Саакашвили и следствие "не может рисковать их жизнями". "Люди, которые дают показания, они их дают при условии, что они будут находится под защитой государства, они (их фамилии – ред.) не будут обнародованы до решения суда. Если суд захочет их послушать, вполне вероятно, что будет закрытое слушание (заседание в закрытом режиме без присутствия прессы – ред.), чтобы не выдавать этих свидетелей",- сказал Лысенко.

При этом Лысенко еще раз подчеркнул, что Генпрокуратура готова по требованию защиты Саакашвили привлечь международных экспертов для проведения дополнительной экспертизы голоса экс-президента Грузии.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.