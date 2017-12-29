МИД раскритиковал Запад за цейтнот при работе над резолюциями Совбеза ООН

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москву не устраивает искусственный цейтнот, который создают западные партнеры при работе над резолюциями Совбеза ООН по КНДР, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров.

"У нас за полгода приняты три сложнейшие резолюции, для имплементации которых требуются не месяцы, а годы, потому что это согласование с десятками ведомств. Все, что связано с резолюцией, это сложные аспекты, и мы предпочли бы сейчас сосредоточиться на том, что уже согласовано, на работе над этим", — отметил Бурмистров.

Он подчеркнул, что если Вашингтон прибегнет к военному решению проблемы Корейского полуострова, то разразится катастрофа небывалых масштабов.

"Такое впечатление, США не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнем, а как будто это намеренно делается, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то дальнейшие шаги, которые могут привести к затягиванию санкционной удавки, к полной экономической блокаде", — отметил дипломат.

Додавить любой ценой

Бурмистров рассказал, что недавно посетил Белый дом и Госдеп, чтобы "сверить часы" по проблеме КНДР.

"На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой", —констатировал дипломат.

По словам Бурмистрова, российско-китайская "дорожная карта" по КНДР — единственный реалистичный вариант урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Москва открыта к обсуждению и дополнению этого плана, который не является догмой.

Новые санкции

Совет Безопасности ООН 22 декабря принял новые санкции против Северной Корее в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

Резолюция вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, она требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Предусматриваются и другие ограничения, касающиеся импорта в Северную Корею.

Россия и Китай предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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