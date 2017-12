Число погибших при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке возросло до 12 человек

НЬЮ-ЙОРК, 29 дек — РИА Новости. В результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок, заявил в пятницу мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента.

При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.

По его словам, четыре человека находятся сейчас в критическом состоянии.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50.

По последней информации, пожар начался в пятиэтажном жилом доме на 25 квартир в нью-йоркском Бронксе около 7 вечера. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, всего с огнем, которому была присвоена 4-я категория, боролись более 150 человек.

"Погибшие есть на разных этажах", — заявил Найгро. По его словам, "эта трагедия, безусловно, является исторической по своему масштабу".

Де Блазио также назвал пожар самым страшным за последние 25 лет. СМИ также напомнили о трагедии в том же Бронксе в 2007 году, когда в огне от вспыхнувшего обогревателя погибли девять детей и один взрослый.

Жителей этого и соседних домов, которые были вынуждены покинуть свои квартиры, временно разместили в районной школе и даже зоопарке Бронкса, который находится неподалеку. Власти обратились в Красный крест за помощью в предоставлении убежища нуждающимся. Последние дни в Нью-Йорке установилась весьма низкая температура. На улице —8, что очень тяжело переносится при высокой влажности воздуха и сильном порывистом ветре.

New York City mayor's press secretary says at least 10 people are dead in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/enj1zuQvX2