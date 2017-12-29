Роспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об опасности вируса птичьего гриппа в Южной Корее и рекомендовал всем участникам и посетителям Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года, озаботиться мерами профилактики, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны", — говорится в сообщении.

Всем гостям и участникам Игр, планирующим поездку в Южную Корею, рекомендовано поставить прививку против сезонного гриппа, не посещать птицеводческие хозяйства, избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках, не употреблять продукты птицеводства не прошедшие термическую обработку и чаще мыть руки водой с мылом.

По данным ведомства, по состоянию на 20 декабря текущего года случаев заболевания среди людей не установлено.