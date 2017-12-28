РИМ, 28 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Очередные парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта следующего года, соответствующий указ в четверг подписал президент страны Серджо Маттарелла.

Дату проведения голосования и первого заседания нового парламента — 23 марта — определил на заседании Совет министров страны.

Ранее в четверг Маттарелла распустил национальный парламент в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа. Перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат парламента.

После заседания правительства Джентилони и глава МВД страны Марко Миннити отправились на прием к президенту, чтобы скрепить указ подписью главы государства.

Помимо даты проведения голосования Маттарелла, как сообщает его канцелярия, утвердил документы относительно порядка проведения голосования, которые определяют границы избирательных округов и участков.