Суд в Киеве оставил под стражей соратника Саакашвили

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Суд в Киеве оставил под арестом Севериона Дангадзе — соратника экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.

Ранее в партии Саакашвили заявили о задержании Дангадзе, которому инкриминировали преступление, предусмотренное статьей "содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности". Суд в Киеве 6 декабря арестовал Дангадзе на два месяца. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что Дангадзе арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Защита подала апелляцию на меру пресечения.

"Севериона оставили под стражей до 31 января 2018 года", — написал Богомазов на своей странице в Facebook.