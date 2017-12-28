В ЛНР сообщили о попытке Киева завербовать военнослужащего Народной милиции

ЛУГАНСК, 28 дек— РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались завербовать военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили журналистам в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

"В министерство государственной безопасности Луганской республики обратился военнослужащий Народной милиции Сергей Таракулов, ставший жертвой шантажа, угроз и давления со стороны СБУ", — рассказали в ведомстве.

По данным МГБ ЛНР, за отказ от передачи военных сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники спецслужб пригрозили Таракулову расправиться с его родственниками, проживающими в подконтрольном украинским силовикам Краматорске.

"Кроме того, сотрудники СБУ намеревались распространить в сети Интернет сфабрикованные сведения о якобы сотрудничестве Таракулова с украинскими спецслужбами", — рассказали в пресс-службе.

По словам самого потерпевшего, приведенным в видеозаписи МГБ ЛНР, его жену и младшего сына допрашивали в СБУ, сына избили. Он уточнил, что сотрудники Службы безопасности также общались с ним по телефону, угрожая, что распространят информацию о его якобы сотрудничестве за вознаграждение с украинскими спецслужбами.