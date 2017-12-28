Обмен пленными был бы невозможен без помощи Путина, заявил Медведчук

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Успешный обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками не был бы возможен без участия президента РФ Владимира Путина, убежден лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

"Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, — было бы невозможно без участия президента РФ Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководителям непризнанных республик с просьбой провести обмен. И, как известно, они согласились", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения.

По его словам, огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. "Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса", — указал Медведчук.

"Нельзя не отметить и роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, главы канонической Украинской православной церкви, который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем, чтобы наши сограждане могли вернуться в семьи, к родным и близким", — заметил он.

Медведчук также выразил признательность лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику "за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц". "Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс", — отметил он.