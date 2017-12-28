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В мире

Обмен пленными был бы невозможен без помощи Путина, заявил Медведчук

Сюжет:
Обмен военнопленными в Донбассе (47)
12:3628.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЛидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фотоЛидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Успешный обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками не был бы возможен без участия президента РФ Владимира Путина, убежден лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Маша Росс
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РФ примет меры для освобождения граждан в процессе обмена пленными с Киевом

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

"Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, — было бы невозможно без участия президента РФ Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководителям непризнанных республик с просьбой провести обмен. И, как известно, они согласились", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи украинских военнопленных, переданных в результате обмена представителями ДНР и ЛНР, в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: в вопросе обмена пленными Порошенко показал себя "вруном и лгуном"
По его словам, огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. "Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса", — указал Медведчук.

"Нельзя не отметить и роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, главы канонической Украинской православной церкви, который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем, чтобы наши сограждане могли вернуться в семьи, к родным и близким", — заметил он.

Медведчук также выразил признательность лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику "за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц". "Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс", — отметил он.

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Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Руслан Фаткуллин
Это заявление Медведчука отдаёт какой-то двойственностью. С одной стороны вроде бы благодарит Путина, а с другой намекает, что именно Путину является безусловным авторитетом для руководителей народных республик, и обладает возможностью безграничного влияния на них. Вроде как бы он их вышестоящий руководитель, т.е. когда Украина зашла в тупик в переговорах с ДНР и ЛНР, руководители Украины через своего представителя обратились к Путину и он уговорил народные республики пойти навстречу. Как после таких действий Президента РФ можно говорить о том что Россия не является стороной конфликта, если республики так послушны в отношении просьб Кремля. Вообщем подстава!
13:01
28.12.2017
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Илья Штефан
Путину приписывают каждое событие. Дождь идёт тоже благодаря Путину
12:51
28.12.2017
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