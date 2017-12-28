В ЛНР отменят комендантский час на Новый год и Рождество

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене комендантского часа на территории ЛНР на Новый год и Рождество, передает в четверг Луганский информационный центр.

Комендантский час в ЛНР и ДНР был введен с началом конфликта в Донбассе. Действует он в обеих самопровозглашенных республиках с 23.00 до 05.00.

"И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом отменил действие комендантского часа на территории Луганской народной республики на Новый год и Рождество. Действие режима комендантского часа на территории республики отменяется в новогоднюю ночь — с 23.00 31 декабря 2017 года до 04.00 1 января 2018 года — и в ночь на Рождество – с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2018 года", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, указом Пасечника в период отмены действия комендантского часа министерству госбезопасности и МВД ЛНР поручено перейти на усиленный вариант несения службы.

Ранее в декабре глава ДНР Александр Захарченко заявил, что на территории республики на Новый год и Рождество будет отменен комендантский час.