Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что освобождение украинцев из плена стало возможным благодаря усилиям Германии, Франции и украинкой стороны.

Порошенко в среду вечером в зоне военной операции в Донбассе встречал освобожденных из плена украинцев, он сообщил, что с ним также были посол Франции и представитель посольства Германии.

"Именно усилиями (канцлера ФРГ Ангелы — ред.) Меркель и (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона… стало возможно, чтобы вы сейчас были здесь", — сказал Порошенко во время встречи освобожденных из плена украинцев в зоне военной операции в Донбассе.

В среду на Украине состоялся обмен пленными сначала между Киевом и ЛНР, затем к обмену присоединилась ДНР. ЛНР передала Киеву 16 человек в обмен на 73 (двое отказались возвращаться). Донецк передал Киеву 58 человек в обмен на 165. Таким образом, ЛНР и ДНР передали всех 74 пленных. Киев передал 238 человек, хотя изначально сообщалось о 306.