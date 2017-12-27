Глава ДНР заявил, что республика полностью обеспечена зерном

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ДНР полностью обеспечена собственным продовольственным зерном, экспорт которого планируется начать в 2018 году.

"Первоочередной задачей было обеспечение продовольственной безопасности… Чтобы обеспечить население хлебом, пришлось на первом этапе запретить вывоз продовольственного зерна… Ряд действий позволил сделать то, что ДНР может не опасаться ни в 2018, ни в 2019, мы всегда будем с зерном и хлебом, 2018 год будет знаменателен тем, что мы будем еще и продавать продовольственное зерно", — сказал Захарченко в эфире местного телеканала.

По его словам, в следующем году планируется обеспечить жителей ДНР собственным картофелем, а в ближайшие годы — фруктами.