МИД ФРГ: обмен пленными стал важным шагом в реализации минских соглашений

БЕРЛИН, 27 дек — РИА Новости. Успешный обмен пленными в Донбассе стал важным шагом в реализации минских соглашений, он показывает, что дальнейшие шаги возможны, заявил в среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, которого цитирует рассылка ведомства.

"Хорошей новостью стало то, что сегодня, спустя многомесячные переговоры, удалось провести широкий обмен пленными. Обмен является важным шагом в реализации минских соглашений, которые мы активно поддерживали вместе со своими французскими партнерами в рамках "нормандского формата", — отметил министр.

По словам Габриэля, вслед за этим "должны последовать другие шаги для реализации минских соглашений, успешный обмен пленными показывает, что это возможно". В частности, необходимо строго соблюдать недавно заключенное перемирие, подчеркнул министр.

Он добавил, что обмен пленными на востоке Украины стал "прежде всего, важным гуманитарным жестом накануне Нового года и православного Рождества".

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.