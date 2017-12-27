Пасечник подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь, ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины", — цитирует в среду Пасечника Луганское информационный центр.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.