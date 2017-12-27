Киев палец о палец не ударил для выполнения "Минска-2", считает Матвиенко

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко считает, что украинские власти палец о палец не ударили для выполнения условий минских договорённостей
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.