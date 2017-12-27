Киев палец о палец не ударил для выполнения "Минска-2", считает Матвиенко

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко считает, что украинские власти палец о палец не ударили для выполнения условий минских договорённостей

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.6% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.7% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"Задайте вопрос — почему украинские власти палец о палец не ударили для того, чтобы выполнить минские соглашения, под которыми они подписались, почему они не хотят сесть за стол переговоров с собственным народом и найти мирное решение, почему они вместо мирных политических переговоров затребовали оружие у США. Это говорит о многом", — сказала Матвиенко журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.