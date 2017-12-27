Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонопрома"

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.
"Я дал поручение руководителю "Укроборонпрома" погасить задолженность перед коллективом завода. Задолженность не погашена, я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, а советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду, трансляцию которого ведет украинское телевидение.
Он выразил надежду, что в случае отставки Романова новый руководитель ведомства сможет найти способ решить проблемы с зарплатами.