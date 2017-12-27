Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонопрома"

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Ранее кабмин Украины поручил "Укроборонпрому" погасить задолженность по зарплате перед работниками государственного предприятия Николаевский судостроительный завод.

"Я дал поручение руководителю "Укроборонпрома" погасить задолженность перед коллективом завода. Задолженность не погашена, я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, а советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду, трансляцию которого ведет украинское телевидение.

Он выразил надежду, что в случае отставки Романова новый руководитель ведомства сможет найти способ решить проблемы с зарплатами.

Ранее "Укроборонпром" сообщил об остановке работы Николаевского судостроительного завода из-за отсутствия средств на выплату зарплаты работникам. По данным госконцерна, работа завода оказалась заблокированной из-за того, что правительство с февраля 2015 года отказывается возмещать ему средства на содержание недостроенного ракетного крейсера "Украина" (достался украинской армии в наследство от СССР). По данным "Укроборонпрома", счета завода арестованы, задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен (2,1 миллиона долларов).