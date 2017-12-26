Пять судов, включая "Янтарь", находятся в зоне поиска подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пять судов, включая океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь", находятся в зоне поиска пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан", говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице ВМС Аргентины в Twitter.

"В настоящее время в районе поиска находятся пять судов, включая эсминец ВМС Аргентины "Саранди", аргентинские суда "Пуэрто Архентино" и "Мальвинские острова" с российским телеуправляемым аппаратом "Пантера плюс" на борту, а также американское исследовательское судно "Атлантис" и российское океанографическое исследовательское судно "Янтарь", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также сообщается, что плохие погодные условия в зоне поиска не позволили судну "Мальвинские острова" в понедельник исследовать объекты, найденный на глубине 814, 700 и 500 метров.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.