МЧС Армении подписало план сотрудничества с российской военной базой

ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. План сотрудничества между Спасательной службой министерства по чрезвычайным ситуациям Армении и дислоцированной в республике 102-й российской военной базой подписан во вторник в Ереване, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Документ подписали директор Спасательной службы МЧС Армении генерал-майор Мушег Казарян и командир 102-й российской базы полковник Владимир Елканов", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, план сотрудничества предусматривает оповещение и обмен информацией о возникновении или угрозе возникновения стихийных либо техногенных катастроф, проведение совместных учений, организацию аварийно-восстановительных спасательных работ, мероприятий по обеспечению жизнедеятельности пострадавших.

Стороны договорились также совместно выявлять территории, подверженные химическому, радиоактивному и биологическому заражению, проводить санитарные и восстановительные мероприятия.

Двенадцатого декабря аналогичный план Спасательная служба подписала с Пограничным управлением ФСБ РФ в Армении.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.