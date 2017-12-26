Глава ДНР считает, что в Минске нужно продолжать работу по обмену пленными

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Предстоящий в среду обмен пленными в Донбассе — это только первый этап, дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться в Минске, заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Захарченко заявил, что обмен пленными пройдет ориентировочно в 13.00 мск.

"Было подтверждено, что у нас еще не все люди, которых мы меняем завтра. Остались те, которых нет в списках. Медведчук подтвердил, что это первый этап. Работа будет продолжена. Я считаю что это (этот вопрос — ред.) нужно в Минске поднимать", — сказал Захарченко.

Он уточнил, что обмен пройдет по согласованной ранее схеме. "Все-таки подтвердили все списки, что были ранее. Там есть изменения, кого-то уже отпустили, там в районе 40 человек… Остальные неизменные", — сказал глава ДНР журналистам, не уточнив, с какой стороны были отпущены удерживаемые лица.