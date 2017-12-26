Басурин: поставка Киеву оружия может спровоцировать обострение в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Поставка Украине вооружения из-за рубежа не сможет повлиять на перевес сил на линии соприкосновения в Донбассе, но может спровоцировать Киев на активизацию боевых действий, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Между тем агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

"Поставка оружия Украине ни в каком случае не изменит перевес на линии соприкосновения. В этом плане мы изменений не ожидаем, а вот подстегнуть "горячие головы" с Украины… Они посчитают, что их теперь будут поддерживать и дальше поставлять оружие… Втянуть каким-то образом другие страны в боевые действия на их стороне — это возможно", — заявил Басурин.

Кроме того, он отметил, что поставки оружия могут спровоцировать Киев на ведение активных боевых действий.

"Все оголтелые политики в Украине (важно — ред.) чтобы они не посчитали, что за них будет воевать весь мир и не начали фазу активных боевых действий. А сама поставка оружия ничего не дает", — сказал журналистам Басурин.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину. При этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin не помогут Киеву "отбить Донбасс".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.