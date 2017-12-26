ДНР и Ханты-Мансийский автономный округ подписали договор о сотрудничестве

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики и Ханты-Мансийского автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил во вторник полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.
"Русский центр и Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве… Интеграция Донбасса с Россией для нас крайне важна. То, что мы сегодня подписали, является закономерным продолжением стремлений наших граждан", – приводит слова Пушилина его пресс-служба.
Он отметил, что это важный шаг по укреплению социально-культурного сотрудничества.