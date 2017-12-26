Новый спутник КНДР может быть научно-разведывательным, считает эксперт

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Северокорейский спутник "Кванменсон-5", о создании которого сообщили южнокорейские СМИ, может быть спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) двойного назначения и использоваться как в разведывательных, так и научных целях, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Ранее южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источники в разведке сообщила, что КНДР создала новый спутник "Кванменсон-5".

"Вероятнее всего, это будет спутник наблюдения за земной поверхностью, не только в разведывательных целях, но, для каких-то, может быть, и научных программ", — сказал РИА Новости Железняков.

По его словам, в Северной Корее уже создано несколько спутников различного назначения, в том числе и телекоммуникационные, однако ракет, которые могли бы выводить их на орбиту, у КНДР еще нет.

"Но возможности их ракеты "Ынха-3" позволяют говорить о запусках спутников на низкую орбиту (спутники ДЗЗ летают на орбитах до 1000 километров, телекоммуникационные – порядка 20000 километров, — ред.). Вероятно, "Кванменсон-5" как раз к этому классу космических аппаратов и относится", — добавил эксперт.

Железняков считает, что на создание ракеты, способной выводить телекоммуникационные спутники, у Северной Кореи может уйти два — три года, если все усилия будут направлены на решение именно такой задачи. Однако, учитывая, что космическая программа, в отличие от разработки боевых ракет, не является для страны основной, появление более мощных носителей стоит ожидать не менее, чем через пять лет.

Эксперт отметил, то о режимах работы и спектре оборудования "Кванменсона-5" можно только догадываться.

"Учитывая закрытость северокорейской программы, что они не особенно об этом распространяются, конечно, можно только гадать… Это еще больший секрет, чем сам факт подготовки запуска: все эти нюансы, на каких частотах он будет работать, в каком диапазоне", — отметил Железняков.