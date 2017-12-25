Протаранивший штаб-квартиру СДПГ в Берлине ранее пытался поджечь офис ХДС

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мужчина, который в сочельник католического Рождества на своем автомобиле въехал в фойе здания Вилли-Брандт-Хаус в Берлине (штаб-квартира Социал-демократической партии Германии, СДПГ), перед этим пытался поместить сумку с горючими веществами у офиса Христианско-демократического союза (ХДС).

Ранее полиция Берлина сообщила, что около полуночи мужчина на машине въехал в здание штаб-квартиры партии СДПГ в районе Кройцберг. Кроме самого водителя никто не пострадал.

Как отмечается в пресс-релизе полиции, примерно в 22.50 в воскресенье сторож, охранявший федеральный офис ХДС, сообщил в полицию, что мужчина оставил подозрительный предмет рядом со зданием. Правоохранители обезвредили сумку, в которой среди прочего находились баллоны с газом и жидкость для розжига.

После инцидента у штаб-квартиры социал-демократов 58-летнего мужчину задержали неподалеку от автомобиля, он был госпитализирован с травмой головы. Полиция изъяла из автомобиля канистры с бензином и несколько бутылок жидкости для розжига. Мужчину подозревают в поджоге при отягчающих обстоятельствах, расследованием занимается управление уголовной полиции земли.