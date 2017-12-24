МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал сторонников не реагировать на провокации президента Украины Петра Порошенко, который предлагает людям выйти на "антимайдан" на Крещатике под видом приглашения на кофе.
Он отметил, что именно на этот день был назначен очередной марш в поддержку импичмента, поэтому, как считает Саакашвили, ответную акцию запланировали заранее.
В другом посте в социальной сети Саакашвили обратил внимание на немногочисленность собравшихся. "Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьёз задуматься о своих ближайших перспектива", — написал он.
Саакашвили отметил, что мог привлечь больше сторонников в любом селе Грузии, не предлагая кофе и конфеты.
Митинг в поддержку главы государства начался в полдень. По заявлению организаторов, во время встречи участники будут пить кофе и есть конфеты фабрики "Рошен".