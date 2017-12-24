МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал сторонников не реагировать на провокации президента Украины Петра Порошенко, который предлагает людям выйти на "антимайдан" на Крещатике под видом приглашения на кофе.

"Власть, которая собирает в свою защиту антимайдан, быстро и бесславно закончит. Держитесь подальше от любителей порошенковского кофе, а если все же окажетесь рядом, просто снимите их на ваш телефон и сохраните видео для следующих поколений", — предложил политик.

Он отметил, что именно на этот день был назначен очередной марш в поддержку импичмента, поэтому, как считает Саакашвили, ответную акцию запланировали заранее.

В другом посте в социальной сети Саакашвили обратил внимание на немногочисленность собравшихся. "Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьёз задуматься о своих ближайших перспектива", — написал он.

Саакашвили отметил, что мог привлечь больше сторонников в любом селе Грузии, не предлагая кофе и конфеты.

Митинг в поддержку главы государства начался в полдень. По заявлению организаторов, во время встречи участники будут пить кофе и есть конфеты фабрики "Рошен".