Снайперы ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинский снайпер в деревне Маринка недалеко от Донецка. Архивное фото

Украинский снайпер в деревне Маринка недалеко от Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Снайперы ВСУ (вооруженные силы Украины) со своих позиций в районе селения Марьинка подвергли обстрелу окраины Петровского района Донецка, сообщил в субботу журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"После предъявленных обвинений украинской стороне в нарушении режима "Новогоднего перемирия" с использованием минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с целью провоцирования вооруженных сил ДНР на открытие ответного огня противник стал применять тактику снайперских обстрелов", — сказал представитель.

Так, по его словам, в 15.40 с позиций ВСУ в районе Марьинки (населенный пункт в пригороде Донецка, контролируемый украинскими силовиками) в направлении Трудовские (окраины Петровского района Донецка) была зафиксирована работа снайперских групп.

"Мы напоминаем украинской стороне о действующем "Новогоднем перемирии" и поддаваться на провокации не собираемся", — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе 20 декабря в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике ранее заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.