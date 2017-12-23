ВСУ разместили тяжелое вооружение у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (323)

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики разместили тяжелое вооружение в нескольких районах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Ольховое Станично-Луганского района противник разместил позиции двух 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан", — рассказал Марочко.

Он дополнил, что в восьми километрах от линии боевого соприкосновения на южной окраине населенного пункта Муратово Новоайдарского района также выявлены четыре противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 миллиметров.