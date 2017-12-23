Климкин пожаловался на Россию, процитировав Черчилля

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал статью в немецкой газете Die Zeit, в которой, процитировав Уинстона Черчилля, призвал Запад не идти на уступки России.

"Возвращение России не должно проходить без обсуждения предварительных условий, потому что это было бы все равно что идти на примирение с ней. А это как кормить крокодила в надежде, что он съест тебя последним", — пишет Климкин.

В 1940 году Черчилль использовал фразу про крокодила по отношению к странам, сохранившим нейтралитет во Второй мировой войне.

Под "возвращением" Климкин подразумевает полноценное участие в работе Совета Европы. В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях его Парламентской ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Теперь же, как отмечает украинский министр, многие влиятельные лица в ЕС высказываются за прекращение "изоляции" России. Климкин призывает Совет Европы "хорошо подумать" над тем, как строить отношения с Москвой, которая якобы демонстрирует по отношению к Европе лишь "насмешливое презрение" и "плюет в лицо" ее системе ценностей.

"То, что Россия ведет против нас гибридную войну на Западе, чтобы посеять раздор и подорвать порядок, для которого так много было сделано, уже не секрет и даже не предмет для обсуждения", — пишет Климкин.

Он сравнивает Россию со школьным хулиганом, а доброжелательно настроенных по отношению к ней политиков — с его жертвами, "слишком покорными", чтобы постоять за себя.

"Но мы все знаем: когда ребенок отдает свои сладости школьному хулигану, тот не начинает после этого лучше себя вести. Он чувствует в себе больше сил в следующий раз пойти еще дальше", — пишет украинский министр.

С точки зрения Климкина, если Совет Европы не будет верен своим принципам, он себя дискредитирует, а Россия так и будет придерживаться своей нынешней модели поведения. "Это может воодушевить другие страны на то, чтобы вести себя так же коварно", — пояснил он.

Глава украинского МИД и раньше жаловался на Россию в иностранной прессе, причем в похожих выражениях. Так, в марте 2017 года вышла статья, в которой он обвинил Владимира Путина в желании построить "новую Российскую империю", призвал не отменять санкции и вести диалог с Москвой только с позиции силы.

Недавно, выступая в СБ ООН, Климкин обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума и "разных зафиксированных на бумаге и не зафиксированных обязательств". Он также заявил о "продолжающейся оккупации территории Украины страной с ядерным оружием".

В ответ на это российский постпред при ООН Василий Небензя посоветовал ему посещать только те заседания Совбеза, на которых "изложение легенд о произошедшем и происходящем на Украине" будет хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня.

На заявления Климкина отреагировали и в Госдуме. Депутат Сергей Железняк назвал его слова "безграмотным хамством", которое является "единственным козырем" как внешней, так и внутренней политики Киева.