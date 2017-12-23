СМИ: администрация Трампа одобрила план по поставке Украине ракет Javelin

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
После формального одобрения президентом план помощи Украине вооружением будет направлен в конгресс, который рассмотрит его в месячный срок и передаст на одобрение Госдепартамента США.
В пятницу представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.