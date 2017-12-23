СМИ: администрация Трампа одобрила план по поставке Украине ракет Javelin

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники в Госдепартаменте сообщил, что Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Украине. По данным источников телеканала, речь идет о 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

После формального одобрения президентом план помощи Украине вооружением будет направлен в конгресс, который рассмотрит его в месячный срок и передаст на одобрение Госдепартамента США.

В пятницу представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.