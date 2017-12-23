В США мать лишили родительских прав за лечение сына от мнимых болезней

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Техасе местную жительницу, сын которой из-за ее чрезмерно мнительности перенес 13 хирургических вмешательств, отстранили от воспитания детей, а восьмилетнего потерпевшего передали на попечение отца, пишет газета Dallas News.

Ранее 34-летняя Кэйлин Боулин была выпущена из тюрьмы под залог. Женщине предъявили обвинение в причинении ребенку травм, повлекших существенный вред здоровью. Все ее дети были изъяты и помещены в приемные семьи.

В середине декабря сообщалось, что жительница Форт-Уэрта (пригород Далласа) на протяжении нескольких лет водила сына на многочисленные обследования, утверждая, что он болен. Боулин, в частности, заявляла, что у мальчика, родившегося недоношенным, редкое генетическое расстройство.

С 2009 по 2013 годы ребенок был на обследованиях 323 раза и перенес 13 оперативных вмешательств, несколько раз его обеспечивали искусственным питанием через трубку. Помимо этого, мать пыталась поместить ребенка в очередь на пересадку легких и обеспечить услугами хосписа. Также она собирала пожертвования, заявляя всем, что ее сын умирает.

Согласно окончательному заключению врачей, у потерпевшего нет болезней, которые ему приписывала мать, он не нуждается в трансплантации органов или паллиативном лечении.

Отец мальчика, Райан Кроуфорд, на протяжении этих лет настойчиво добивался справедливости, однако власти отказывались удовлетворять его ходатайства, а в 2012 году в отношении мужчины был даже вынесен запрет видеться с сыном.

По мнению экспертов, поведение женщины вызвано наличием у нее так называемого синдрома Мюнхгаузена, перенесенного на другого человека, — когда опекун преувеличивает расстройство здоровья подопечного либо выдумывает несуществующие заболевания.