Постпред США при ООН пригрозила КНДР новыми санкциями

ООН, 22 дек — РИА Новости. В случае новых ракетных испытаний КНДР Совет Безопасности ООН пойдет на еще большую изоляцию Северной Кореи, заявила постпред США при ООН Никки Хейли после принятия очередной санкционной резолюции.

"Если КНДР проведет еще одно ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, эта резолюция поручает Совету Безопасности ООН пойти еще дальше. Это посылает Пхеньяну ясный сигнал, что за дальнейшим демонстративным неповиновением последуют дальнейшее наказание и изоляция", — заявила американский дипломат.

В пятницу СБ ООН принял резолюцию 2397, которая вводит новые санкции, практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья.

Документ также запрещает поставки в Северную Корею промышленного оборудования, транспортных судов и металлов. При этом в документе содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) — Хасан (Россия).