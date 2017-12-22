Постпред США при ООН пригрозила КНДР новыми санкциями

ООН, 22 дек — РИА Новости. В случае новых ракетных испытаний КНДР Совет Безопасности ООН пойдет на еще большую изоляцию Северной Кореи, заявила постпред США при ООН Никки Хейли после принятия очередной санкционной резолюции.
В пятницу СБ ООН принял резолюцию 2397, которая вводит новые санкции, практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья.
Документ также запрещает поставки в Северную Корею промышленного оборудования, транспортных судов и металлов. При этом в документе содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) — Хасан (Россия).