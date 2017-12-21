Силовики шесть раз нарушили перемирие в течение суток, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Голубовское, Калиново-Борщеватое, Калиново, Красный Яр, Логвиново. В общей сложности, по территории республики было выпущено порядка 130 снарядов.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.