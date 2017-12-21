Силовики шесть раз нарушили перемирие в течение суток, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (276)

ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС, РПГ, СПГ), БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Голубовское, Калиново-Борщеватое, Калиново, Красный Яр, Логвиново. В общей сложности, по территории республики было выпущено порядка 130 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

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