Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе с 23 декабря

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в среду в Минске договорилась объявить режим прекращения огня с 23 декабря и подтвердила намерение сторон конфликта осуществить обмен пленными до новогодних праздников.

Очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершился в среду в Минске. Это было заключительное в этом году заседание, следующая встреча состоится 18 января.

Новое перемирие



Как сообщил журналистам по итогам переговоров в Минске постпред РФ Борис Грызлов, контактная группа по Украине высказалась за прекращение огня в Донбассе с полуночи 23 декабря.

"Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договорённостями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 часов 23 декабря 2017 года", — сообщил он по окончании переговоров в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркнул, что при этом необходимо издать и соблюдать соответствующие приказы о перемирии. Кроме того, стороны отметили необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

По словам дипломата, контактная группа выразила "общую приверженность полному выполнению минских соглашений".

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках уже заявили, что готовы придерживаться объявленного с 23 декабря перемирия.

"Подразделения Народной милиции готовы придерживаться всех договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске", — сказал РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

При этом он выразил надежду, что командование украинских силовиков не будет использовать режим тишины для проведения провокаций в новогодние и рождественские праздники.

Аналогичное заявление сделал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов. "Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали договоренности, достигнутые в Минске. Как всегда, так и в этот раз мы готовы соблюдать режим прекращения огня, объявленный с 23 декабря, и надеемся, что это перейдёт в долгосрочное перемирие", — сказал он РИА Новости.

Дискуссия по обмену пленными продолжится



Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик также сообщил, что стороны конфликта в ходе переговоров подтвердили стремление провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.

Накануне заседания полпред РФ на переговорах Грызлов заявил, что Киев срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе, заседание контактной группы в среду в Минске — это последний шанс для киевской стороны вернуться к этому процессу.

Сайдик отметил, что заседание гуманитарной подгруппы в Минске в среду не состоялось, ее участники недавно провели две видеоконференции. При этом он не согласился с замечанием журналистов о том, что в среду ожидалось согласование даты обмена пленными и возникли препятствия этому.

"Слово "препятствовало" не соответствует действительности. Как я уже сказал, стороны подтвердили стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Мы даты не указывали (когда будет решение — ред.)", — сказал Сайдик. На просьбу журналистов оценить шансы на обмен в 2017 году он ответил, что они составляют "от 0 до 100%".

При этом, как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в четверг планируется новая видеоконференция гуманитарной подгруппы. Она выразила надежду, что до начала переговоров Киев вышлет утвержденный список пленных, которые должен передать ДНР и ЛНР в рамках обмена.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

У политической подгруппы новостей нет



Между тем прошедшие в среду переговоры не принесли прорыва в политическом аспекте урегулирования конфликта.

Как заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, неспособность представителей Киева договариваться угрожает работоспособности минского процесса.

"Недоговороспособность представителей украинской стороны в политической группе угрожает работоспособности всего минского процесса, в котором связаны все аспекты, в первую очередь безопасности и политического урегулирования", — сказал Мирошник.

По его словам, на переговорах в Минске представители Киева не смогли привести "хоть какие-то весомые причины, объясняющие их отказ обсуждать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса".

"Раунд переговоров был посвящён только заявлениям Киева о том, какие вопросы они хотели бы обсудить, вместо тех, которые консенсусом утвердили члены контактной группы, в том числе и сами представители Украины", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что ЛНР и ДНР настаивают на парафировании текста "формулы Штайнмайера" "как реального политического механизма вступления в силу особого статуса республик Донбасса", а также обсуждении и согласовании изменений к закону "Об особом статусе".

"Далее возможен переход к обсуждению модели проведения амнистии и изменений в конституции", — уточнил представитель ЛНР.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Защита населения во главе угла



Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик заявил, что в этом году важным аспектом работы контактной группы по Донбассу стала тема защиты гражданского населения и обеспечения условий для повседневной жизни.

"Мы должны позаботиться о гражданском населении, его судьбе, ежедневной жизни — это вода, пункты пропуска (через линию соприкосновения — ред.) и их состояние, безопасность детей в школах, работа Донецкой фильтровальной станции. Это достижение, что в этом году увеличилось количество тех, кто пересекает линию соприкосновения: в среднем ежедневно 27 тысяч человек", — сказал он.

Сайдик напомнил, что в среду прошло последнее в этом году заседание контактной группы, и поблагодарил Минск за предоставление площадки для переговоров, а также их участников.