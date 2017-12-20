РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе с 23 декабря

Сюжет:
Главное за 20 декабря 2017 года (12)
22:1320.12.2017
(обновлено: 22:45 20.12.2017)
14523
© РИА Новости / Андрей ВеселовБойцы разведывательно-штурмового батальона, Донбасс. Архивное фотоБойцы разведывательно-штурмового батальона, Донбасс. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Веселов

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в среду в Минске договорилась объявить режим прекращения огня с 23 декабря и подтвердила намерение сторон конфликта осуществить обмен пленными до новогодних праздников.

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Контактная группа договорилась о прекращении огня в Донбассе

Очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершился в среду в Минске. Это было заключительное в этом году заседание, следующая встреча состоится 18 января.

Новое перемирие

Как сообщил журналистам по итогам переговоров в Минске постпред РФ Борис Грызлов, контактная группа по Украине высказалась за прекращение огня в Донбассе с полуночи 23 декабря.

"Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договорённостями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 часов 23 декабря 2017 года", — сообщил он по окончании переговоров в Минске.

Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
В ДНР заявили, что готовы соблюдать объявленное с 23 декабря перемирие

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркнул, что при этом необходимо издать и соблюдать соответствующие приказы о перемирии. Кроме того, стороны отметили необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

По словам дипломата, контактная группа выразила "общую приверженность полному выполнению минских соглашений".

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках уже заявили, что готовы придерживаться объявленного с 23 декабря перемирия.

"Подразделения Народной милиции готовы придерживаться всех договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске", — сказал РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

При этом он выразил надежду, что командование украинских силовиков не будет использовать режим тишины для проведения провокаций в новогодние и рождественские праздники.

Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Грызлов: обмен пленными в Донбассе должен состояться до Нового года

Аналогичное заявление сделал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов. "Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали договоренности, достигнутые в Минске. Как всегда, так и в этот раз мы готовы соблюдать режим прекращения огня, объявленный с 23 декабря, и надеемся, что это перейдёт в долгосрочное перемирие", — сказал он РИА Новости.

Дискуссия по обмену пленными продолжится

Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик также сообщил, что стороны конфликта в ходе переговоров подтвердили стремление провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.

Накануне заседания полпред РФ на переговорах Грызлов заявил, что Киев срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе, заседание контактной группы в среду в Минске — это последний шанс для киевской стороны вернуться к этому процессу.

Донбасс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В ЛНР заявили, что готовы придерживаться режима прекращения огня в Донбассе

Сайдик отметил, что заседание гуманитарной подгруппы в Минске в среду не состоялось, ее участники недавно провели две видеоконференции. При этом он не согласился с замечанием журналистов о том, что в среду ожидалось согласование даты обмена пленными и возникли препятствия этому.

"Слово "препятствовало" не соответствует действительности. Как я уже сказал, стороны подтвердили стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Мы даты не указывали (когда будет решение — ред.)", — сказал Сайдик. На просьбу журналистов оценить шансы на обмен в 2017 году он ответил, что они составляют "от 0 до 100%".

При этом, как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в четверг планируется новая видеоконференция гуманитарной подгруппы. Она выразила надежду, что до начала переговоров Киев вышлет утвержденный список пленных, которые должен передать ДНР и ЛНР в рамках обмена.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями инициативной группы Первое декабря говорит об усилении украинской группировки на Донбассе. 20 декабря 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко на фоне перемирия заявил об усилении группировки в Донбассе

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

У политической подгруппы новостей нет

Между тем прошедшие в среду переговоры не принесли прорыва в политическом аспекте урегулирования конфликта.

Как заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, неспособность представителей Киева договариваться угрожает работоспособности минского процесса.

"Недоговороспособность представителей украинской стороны в политической группе угрожает работоспособности всего минского процесса, в котором связаны все аспекты, в первую очередь безопасности и политического урегулирования", — сказал Мирошник.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко предложил пригласить в СЦКК представителей Германии и Франции

По его словам, на переговорах в Минске представители Киева не смогли привести "хоть какие-то весомые причины, объясняющие их отказ обсуждать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса".

"Раунд переговоров был посвящён только заявлениям Киева о том, какие вопросы они хотели бы обсудить, вместо тех, которые консенсусом утвердили члены контактной группы, в том числе и сами представители Украины", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что ЛНР и ДНР настаивают на парафировании текста "формулы Штайнмайера" "как реального политического механизма вступления в силу особого статуса республик Донбасса", а также обсуждении и согласовании изменений к закону "Об особом статусе".

"Далее возможен переход к обсуждению модели проведения амнистии и изменений в конституции", — уточнил представитель ЛНР.

Вооруженные люди в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Представительство ЛНР в СЦКК обратилось к ОБСЕ с призывом повлиять на Киев

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Защита населения во главе угла

Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик заявил, что в этом году важным аспектом работы контактной группы по Донбассу стала тема защиты гражданского населения и обеспечения условий для повседневной жизни.

Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
В ОБСЕ назвали защиту жителей Донбасса важной темой на переговорах в Минске

"Мы должны позаботиться о гражданском населении, его судьбе, ежедневной жизни — это вода, пункты пропуска (через линию соприкосновения — ред.) и их состояние, безопасность детей в школах, работа Донецкой фильтровальной станции. Это достижение, что в этом году увеличилось количество тех, кто пересекает линию соприкосновения: в среднем ежедневно 27 тысяч человек", — сказал он.

Сайдик напомнил, что в среду прошло последнее в этом году заседание контактной группы, и поблагодарил Минск за предоставление площадки для переговоров, а также их участников.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Юрий Леонов
Все предыдущие перемирия никто не закрывал. И хлебное, и школьное продолжаются...под обстрелами.
22:23
20.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена