Посол Израиля в РФ прокомментировал ситуацию с резолюцией по Иерусалиму

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Происходящее в ООН вокруг резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, является проявлением двойных стандартов, сказал посол Израиля в России Гарри Корен.

США 18 декабря заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму, состоится 21 декабря.

"Мы не удивлены тем, что происходит в ООН. Это всегда был вопрос двойных стандартов, и всегда существовало большинство, выступающее против Израиля. Мы благодарны США за их поддержку", — сказал посол, выступая на выставке в Altman’s Gallery, посвящённой творчеству Марка Шагала.

По словам посла, в Израиле каждый день напоминают себе, "что само по себе существование Израиля, возможно, чудо".

"Даже в 1947 году многие наши друзья отговаривали нас от основания государства. Мы были одни, и нам говорили, что будет большая война, и предупреждали подумать дважды, потому что могут быть угрозы существованию, всего лишь после несколько лет после Холокоста. Такие предупреждения идут и сейчас в отношении Иерусалима. Наши соседи говорят о насилии, и мы не удивлены. Но я уверен, что, как и в 1948 году, Иерусалим останется нашей столицей", — заключил посол.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту резолюции, предложенному Египтом от имени "арабской группы". Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала "против". Все остальные члены Совета проголосовали "за".