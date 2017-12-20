В ДНР подтвердили готовность к обмену пленными до новогодних праздников

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (270)

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин на встрече в Минске подтвердил готовность ДНР провести обмен пленными с Киевом до новогодних и рождественских праздников, сообщила его пресс-секретарь Виктория Талакина.

"Полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил готовность к проведению обмена до новогодних и рождественских праздников", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.