Силовики более четырех тысяч раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Украинские силовики почти 4 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала "школьного" перемирия, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Школьное" перемирие было объявлено в Донбассе с 25 августа и стало пятой с начала года попыткой сторон конфликта прекратить огонь в ДНР.

"Со дня объявления "школьного" перемирия по состоянию на 5 декабря 2017 года украинская сторона нарушала режим прекращения огня 3962 раза, в том числе открывая огонь из артиллерийских систем залпового огня, минометов и танковых орудий, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.