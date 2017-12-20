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Кандидат в каталонский парламент считает, что досрочные выборы незаконны

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (472)
17:2120.12.2017
(обновлено: 17:24 20.12.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкКаталонские флаги в Барселоне перед досрочными выборами парламента КаталонииКаталонские флаги в Барселоне перед досрочными выборами парламента Каталонии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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БАРСЕЛОНА, 20 дек – РИА Новости. Досрочные выборы в Каталонии, которые были созваны премьером Испании Мариано Рахоем, незаконны, но силы, отстаивающие идею независимости автономного сообщества, должны в них участвовать, заявила РИА Новости кандидат от партии "Вместе за Каталонию" Лаура Боррас.

Предвыборные листовки в Барселоне
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Досрочные выборы в парламент состоятся в Каталонии 21 декабря. 135 мест в законодательном органе автономного сообщества будут оспаривать представители десяти политических партий и коалиций. Согласно опросам, на первое место претендуют центристская партия "Граждане" и "Левые республиканцы Каталонии". Выступающая за независимость партия "Вместе за Каталонию" (первый номер списка — бывший глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе) может занять третье место, получив 27 мест. При том, что партии, отстаивающие независимость автономного сообщества, согласно опросам, могут получить большинство мандатов, вряд ли им удастся повторить успех выборов 2015 года и обеспечить себе абсолютное большинство. Переговоры о создании коалиций, скорее всего, будут идти крайне сложно, полагают эксперты.

"Те, кто объявил о проведении этих выборов, должны будут соблюдать результаты. Люди требуют вести диалог для обретения независимости, изменения политической структуры", — заявила Боррас, которая является профессором литературы Университета Барселоны.

Каталонские флаги в Барселоне перед досрочными выборами парламента Каталонии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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По мнению Боррас, выборы, которые объявил Рахой после введения в действие 155 статьи конституции и прямого правления центральных властей в Каталонии, "незаконны и не имеют необходимых гарантий, поскольку кандидаты находятся за 1,3 тысячи километров (Пучдемон и еще четыре бывших советника женералитета в Брюсселе) или за 600 километров в тюрьмах (четыре каталонских политика в заключении в Мадриде)".

Политик заявляет, что сторонники независимости "не боятся выборов", и готовы "вернуться в точку, откуда можно действовать, чтобы удовлетворить чаяния каталонского народа, который хочет независимую республику".

Сложности диалога

В референдуме о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября и был признан незаконным Конституционным судом Испании, приняли участие 2,2 миллиона человек (43% избирателей), при этом 90% из них проголосовали за независимость. Каталонский парламент, где у сторонников отделения было абсолютное большинство, счел это достаточным основанием для провозглашения независимости.

"Каталонские граждане требуют, чтобы их требования выслушали мирно и демократически. В ответ мы сталкиваемся с политической, социальной и демократической стеной", — считает Боррас.

Манифестация против референдума в Каталонии в Мадриде, Испания. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сарымов
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Она выразила сожаление, что Мадрид "не может сформулировать никакого контрпредложения", забывая, что "Каталония является частью страны", а ее жители имеют право определять свое будущее. Боррас считает, что большинство каталонцев поддерживают независимость, а значит, им необходимо предложить "политическое решение". "Все, что происходит в демократических рамках законно, должно быть оформлено законодательно", — полагает политик.

Боррас также заверяет, что идея независимости "исходит не от партий, а от людей, которые считают, что в независимой Каталонии им будет лучше". В случае победы на выборах политических сил, отстаивающих идею независимости, "Вместе за Каталонию" будет "работать над развитием республики". Однако, признает кандидат, если диалога с Мадридом не получится, "развитие одностороннего процесса, направленного на обретение независимости", вновь столкнется с проблемой "государственного вмешательства" и новыми судебными процессами.

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