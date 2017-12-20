Семья Каддафи потеряла контакт с его сыном Саади, ожидающим суда

БЕНГАЗИ, 20 дек — РИА Новости. Семья экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи заявила, что потеряла контакт с его третьим сыном Саади, который последние годы находился под стражей в ожидании суда, заявил РИА Новости представитель семьи Басем аль-Хашими ас-Сул.

Саади Каддафи во время вооруженного конфликта в Ливии в 2011 году бежал в Нигер, но был спустя три года выдан новым властям в Триполи. Ожидалось, что в Ливии он предстанет перед судом по обвинениям в убийстве и репрессиях, но заседания в 2016 году несколько раз откладывались.

"Семья ливийского лидера Муаммара Кададфи призывает все правозащитные и правовые органы взять на себя ответственность в связи с пропажей Саади Каддафи", — сообщил ас-Сул.

По его словам, семья потеряла контакт с Саади "некоторое время назад", и с ним не могут связаться ни родственники, ни его адвокат.

Он отметил, что неизвестно, где именно находится и как содержится Саади. "Он остается в тюрьмах и местах заключения, которыми руководят вооруженные группировки", — заявил ас-Сул.

Представитель семьи Каддафи отметил, что суд над Саади по неясным причинам откладывается, а адвоката к нему не допускают.

"Семья Каддафи призывает юристов, общественных лидеров и всех уважаемых и свободных людей срочно принять меры", — заявил ас-Сул.

Ранее ас-Сул сообщил РИА Новости, что второй сын Каддафи Сейф аль-Ислам намерен баллотироваться в президенты Ливии в 2018 году.