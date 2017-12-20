В Киеве заявили, что будут усиливать позиции в зоне конфликта в Донбассе

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Киев будет усиливать свои позиции в зоне конфликта в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
46.4%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.9%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.