В Киеве заявили, что будут усиливать позиции в зоне конфликта в Донбассе

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Киев будет усиливать свои позиции в зоне конфликта в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

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"Вооруженные силы готовы к отражению любых провокаций. Мы, безусловно, будем усиливать наши позиции на фронте", — сказал Турчинов в среду журналистам в Киеве, общение которых транслировало украинское телевидение.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.