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Зампред ЕП назвал санкции против Польши местью за отказ принимать мигрантов

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4633)
16:5720.12.2017
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© AP Photo / Gregor Fischer/ dpaСвязанные флаги Евросоюза и Польши. Архивное фотоСвязанные флаги Евросоюза и Польши. Архивное фото
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Санкционная процедура в отношении Польши со стороны Еврокомиссии стала местью за отказ Варшавы принимать мусульманских мигрантов, уверен заместитель председателя Европарламента от Польши, член политического комитета правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕК не удастся применить санкции к Польше, заявил зампред Европарламента
Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы. Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

"Это делается за отказ Польши принимать мусульманских мигрантов, а реформа судебной системы стала только поводом", — сказал Чарнецкий журналистам в среду.

Он подчеркнул, что Польша все равно не согласится принимать мигрантов.

"Мы не примем этих мигрантов. Это суверенное решение польского правительства, которое соответствует воле наших граждан", — заявил Чарнецкий.

Ранее Европейская комиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за их отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по переселению.

Акция протеста после реформирования судебной системы перед президентским дворцом в Варшаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Польша заявила о готовности судиться с Еврокомиссией из-за санкций
Среди государств ЕС существуют серьезные разногласия о будущей системе распределения беженцев. Венгрия и Словакия при поддержке Польши предприняли безуспешную попытку оспорить в суде ЕС принятое Советом ЕС в 2015 году решение о распределении по системе предложенных Еврокомиссией квот беженцев, которые прибыли в Италию и Грецию. Так называемые дублинские нормы ЕС в редакции 2013 года предусматривают, что при незаконном пересечении мигрантом границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение заявки на предоставление убежища является именно страна въезда.

В мае 2016 года ЕК предложила изменить действующие правила, чтобы распределить беженцев по другим странам ЕС, если их приток в страну въезда будет избыточным. По мнению исполнительной коллегии ЕС, распределение просителей убежища необходимо квотировать с учетом численности населения и объема ВВП каждой из стран.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

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