Зампред ЕП назвал санкции против Польши местью за отказ принимать мигрантов

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Санкционная процедура в отношении Польши со стороны Еврокомиссии стала местью за отказ Варшавы принимать мусульманских мигрантов, уверен заместитель председателя Европарламента от Польши, член политического комитета правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий.
"Это делается за отказ Польши принимать мусульманских мигрантов, а реформа судебной системы стала только поводом", — сказал Чарнецкий журналистам в среду.
Он подчеркнул, что Польша все равно не согласится принимать мигрантов.
"Мы не примем этих мигрантов. Это суверенное решение польского правительства, которое соответствует воле наших граждан", — заявил Чарнецкий.
Ранее Европейская комиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за их отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза по переселению.
В мае 2016 года ЕК предложила изменить действующие правила, чтобы распределить беженцев по другим странам ЕС, если их приток в страну въезда будет избыточным. По мнению исполнительной коллегии ЕС, распределение просителей убежища необходимо квотировать с учетом численности населения и объема ВВП каждой из стран.