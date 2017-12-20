Мэй рассказала, в каком случае Великобритания может перенести Brexit

ЛОНДОН, 20 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии может изменить дату выхода страны из Евросоюза, но лишь в исключительных обстоятельствах, заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Во время выступления Мэй в парламенте в среду ей задали вопрос о том, согласно ли правительство с внесенной поправкой к закону о Brexit, наделяющей кабмин правом изменять дату Brexit, и могут ли министры им воспользоваться.

"Правительство может воспользоваться такими полномочиями только в исключительных обстоятельствах, на кратчайший период времени и после одобрения палаты общин", — ответила Мэй.

Ранее премьер заявляла, что сроки Brexit обсуждению не подлежат. Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.