Работу ЮНЕСКО пытаются политизировать, заявил Лавров

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. РФ сожалеет о попытках политизировать деятельность ЮНЕСКО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, и международно-гуманитарные взаимодействия, и наша с вами работа испытывали на себе серьезные воздействия этих попыток политизировать ситуацию, прибегать к не совсем чистоплотным методам, в том числе и пытаться политизировать деятельность нашей с вами организации ЮНЕСКО", — сказал он на заседании комиссии ЮНЕСКО.

"Мы выступали, выступаем и будем выступать за то, чтобы подобные попытки политизации работы этого очень благородного форума прекратились и чтобы все мы строго придерживались мандата нашей общей организации", — добавил Лавров.