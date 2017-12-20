Погранслужба Украины получила 15 новых беспилотников

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины получила в рамках государственного оборонного заказа 15 новых беспилотных летальных аппаратов с модернизированным оборудованием для мониторинга, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Сегодня Государственная пограничная служба Украины получила пять беспилотных авиационных комплексов, которые закуплены пограничным ведомством в рамках государственного оборонного заказа. В состав этих авиационных комплексов отечественного производства "Spectator-M" входит 15 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных цифровыми защищенными каналами связи и модернизированным мониторинговым оборудованием", — говорится в сообщении.

Новая техника должна повысить эффективность выполнения задач по охране границ государства. Сейчас техника находится в главном центре подготовки пограничников, а в январе 2018 года экипажи на полигоне будет отрабатывать боевое слаживание, после его окончания начнут выполнять задачи воздушной разведки.