Нацгвардии Украины разрешили использовать собак и коней для разгона толпы

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины разрешил нацгвардейцам разгонять демонстрации с помощью водометов, "служебных собак и коней", сообщило агентство "Украинские новости".

Водометы можно использовать только при температуре воздуха не ниже десяти градусов.

Также военнослужащие могут использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), средства акустического и микроволнового влияния, светошумовые и дымовые гранаты, а также резиновые пули. Разрешается применять бронемашины без штатного вооружения.

Нацгвардейцам нельзя бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и животу, применять светошумовые устройства на расстоянии ближе двух метров.

При этом использовать против митингующих слезоточивый газ правительство запретило.

Кроме того, не разрешается применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах без их письменного согласия. Запрещено и содержать демонстрантов в наручниках более двух часов.

Правительство обязало нацгвардейцев перед применением спецсредств не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом, а после их использования — в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.