Москва приветствует желание Сеула воздержаться от учений на время Олимпиады

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва приветствует желание Сеула воздержаться от проведения военных учений с США на время Олимпиады в феврале будущего года, заявил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что предложил США воздержаться от проведения совместных военных учений перед Зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане.

Российский дипломат напомнил, что Москва "давно призывала к сдержанности, в том числе в плане проведения военных манёвров Соединённых Штатов и Южной Кореи".

"Любые шаги, которые ведут к снижению накала напряженности, конечно, мы приветствуем", — заявил Гатилов.